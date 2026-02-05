Colegio Médico exige respuesta tras apresamiento de de pediatra en el Robert Reid Cabral

El Colegio Médico Dominicano (CMD) manifestó su preocupación y rechazo ante la falta de una respuesta oportuna y definitiva por parte de la fiscalía correspondiente, respecto a la situación legal del pediatra Cristian Díaz.

Los galenos señalaron que, a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades pertinentes no han emitido un pronunciamiento que ponga fin a la incertidumbre y el desasosiego que embarga a su colega.

"Reiteramos que, basándonos en las evidencias actuales, defendemos la inocencia del doctor y consideramos inaceptable la prolongación de este estado de vulnerabilidad profesional y personal".

El CMD informó que Díaz fue arrestado de manera arbitraria, esposado y sacado del centro hospitalario por agentes de la Policía Nacional mientras se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones el pasado 26 de enero.

Este acto se produjo tras una denuncia falsa interpuesta por una ciudadana, sin que mediara una investigación previa, citación legal, ni el más mínimo respeto al debido proceso y a la investidura del profesional de la salud, señaló el gremio.

Sobre la crisis de inseguridad en los centros de salud.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades de la Policía Nacional y a los directores de los centros hospitalarios para intervenir ante la creciente ola de inseguridad que se ha desatado.

Recientemente, el Hospital Salvador B. Gautier fue supuestamente escenario de diversos atracos donde varios médicos resultaron víctimas de la delincuencia.

"Este incidente es un síntoma de la alarmante vulnerabilidad que exhiben nuestros hospitales, la cual pone en riesgo la integridad física del personal de salud, vulnera los derechos de los pacientes a recibir atención en un entorno seguro, interfiere con el normal funcionamiento de los servicios hospitalarios", indicaron los médicos.

"Nuestra posición como gremio es que no podemos permitir que el personal de salud trabaje con miedo", agregaron.

Por lo que, exigimos seguridad perihospitalaria real por parte de la policía y que sea efectiva; exigimos una respuesta inmediata a estas demandas.

Asimismo, advirtieron que, de no recibir soluciones concretas en el corto plazo, el gremio se reserva el derecho de emprender las acciones de reclamo que considere pertinente para proteger a sus miembros y la dignidad del ejercicio médico en el país.