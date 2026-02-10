Sisalril aumenta cobertura para atenciones médicas por accidentes de tránsito

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) informó el aumento de la cobertura de accidentes de tránsito en el Seguro Familiar de Salud y la entrada en vigor de otras disposiciones, tras el ajuste anual del Salario Mínimo Nacional (SMN) implementado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

A través de un comunicado de prensa, se informó que el nuevo límite de cobertura para atenciones médicas derivadas de accidentes de tránsito asciende a RD$ 1,393,380.00, brindando mayor respaldo económico a los afiliados ante este tipo de eventualidades.

Mediante una circular, la institución también notificó a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que el nuevo salario de referencia para el tope de cotización en el Régimen Contributivo se fija en RD$ 23,223.00. Este valor servirá de base para calcular los aportes al Seguro Familiar de Salud, Riesgos Laborales y el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia.

Este ajuste establece el límite máximo de la cuota moderadora variable que los afiliados deberán asumir por servicios en el Plan Básico de Salud, asegurando que los cobros a los usuarios se mantengan dentro de los límites legales establecidos por la Ley 87-01.

Además, la Sisalril actualizó el Capital Mínimo requerido para que las ARS puedan operar en el sistema, estableciendo un nuevo monto de RD$ 92,892,000.00, equivalente a 4,000 salarios mínimos.

En el documento, dirigido a las ARS, al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), la institución instruyó a las ARS, cuyo Capital resulte inferior al monto mínimo establecido a realizar el incremento correspondiente, dentro de un plazo de tres meses, contado a partir del 1 de febrero del año 2026.