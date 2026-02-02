Ministro de Trabajo anuncia entrada en vigencia del aumento de un 8% al salarial mínimo

A partir de 01 de febrero del año en curso se inició un nuevo salario para los trabajadores de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, recordó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares.

El aumento, que consiste en un 8% del salario mínimo, ayudará a fortalecer más de la mitad de la población en el empleo formal del país, consolidando su dignificación y reduciendo las brechas salariales impactando en la economía y calidad de vida nacional.

En detalle, el ministro señaló que con el aumento, los trabajadores de empresas grandes tendrán un salario mínimo de RD$29,888, cubriendo el primer quintil de la canasta básica familiar; en las empresas medianas RD$27, 489, las pequeñas un salario de RD$18,421 y las micro RD$16,993.20.