Resaltan en funerales el legado de Alburquerque

A los 76 años, Ramón Alburquerque expiró, sin embargo, su vida y compromiso político cimentaron un legado imborrable que trascenderá generaciones.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue expresidente del Senado por tres períodos, ingeniero químico, escritor, economista y un luchador de la democracia dominicana. Falleció el pasado viernes, tras padecer cáncer de hígado.

Debido a su voluntad política, sus restos enmarcaron honras fúnebres durante dos días. Una ceremonia solemne que inició el sábado en la funeraria Jardín Memorial, de la avenida 27 de Febrero, con la presencia del presidente Luis Abinader, su esposa Raquel Arbaje y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Además, de las condolencias del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y otros políticos.

Los actos fúnebres continuaron este domingo, cuando el cadáver de Alburquerque fue expuesto en la Liga Municipal Dominicana (LMD), lugar que escenificó la emblemática frase “entren to coño”.

Allí, decenas de militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y municipalistas se dieron cita.

Entre ellos, Chú Vázquez Martínez, Cónsul General de la República Dominicana en Nueva York, quien expresó nunca olvidar aquel momento en el que fue pronunciada la icónica frase “entren to’ coño”, un 25 de enero de 1999.

Destacan trayectoria Como parte del protocolo, los restos del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, fueron recibidos bajo las notas del Himno Nacional, en el Congreso Nacional de la República, en un ataúd de color marrón, vestido con la bandera nacional.

En medio de solemnidad y sentimientos encontrados, el salón de la Asamblea Nacional reunió a decenas de políticos y congresistas, quienes junto a la familia honraron el legado del militante del Partido Revolucionario Moderno.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó su admiración por la vida política y convicciones personales del fenecido, a quien consideró como su “padre político”.

Reconoció la trayectoria de Alburquerque, y destacó las leyes que fueron promulgadas durante su gestión en los años 90. Estas normativas abarcan desde la ley que regula el mercado de valores en el país, la que crea la Secretaría de Estado de Cultura, ley sobre el Derecho de Autor, ley que designa el Aeropuerto Internacional de Las Américas con el nombre de José Francisco Peña Gómez.

También, la ley que dispone colocar en las portadas y contraportadas de los cuadernos uno de los símbolos patrios o héroes nacionales y la ley general de telecomunicaciones. Manifestó que Alburquerque fue quien más se preocupó por la modernización del Congreso.

Comisión del PLD

El opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) designó una comisión encabezada por la expresidenta del Senado, Cristina Lizardo, que asistió al velatorio, para presentar sus condolencias a familiares y al PRM.

Valores humanos

Durante el acto en el Congreso, Mónica, una de las hijas de Alburquerque, resaltó sus valores humanos. “Fue un hombre siempre noble, con buen humor y unos chistes también a veces muy jocosos y otras veces un poco raros”.