Ministerio de Defensa raliza actividad social para pensionados en Villa Altagracia

La Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (Jrfffaa) del Ministerio de Defensa (MIDE) celebró una jornada social en el municipio de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, beneficiando a 713 pensionados, viudas y tutores provenientes de diversos sectores de esta demarcación y sus distritos municipales, incluidos San José del Puerto, Medina y La Cuchilla.

Al dar apertura al encuentro, el General de Brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD., presidente de la Jrfpffaa, resaltó que esta actividad forma parte de un compromiso continuo de acompañamiento a los retirados.

La jornada inició desde temprano en el polideportivo las 80 casitas con la llegada de participantes procedentes de distintos puntos del municipio y sus distritos, quienes acudieron para recibir servicios, orientaciones y atenciones integrales dirigidas a elevar su calidad de vida y la de sus familias.

Uno de los instantes más significativos del encuentro fue la llamada telefónica realizada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien hizo llegar un emotivo saludo a los pensionados, viudas y tutores de Villa Altagracia.

En su mensaje, felicitó a todos por la llegada del Año Nuevo 2026, reafirmando que su pensamiento y su corazón permanecen junto a cada retirado.

“Estoy atento a cada uno de ustedes. Todo lo necesario para su salud y bienestar será atendido como se merecen quienes sirvieron a la Patria con honor”, expresó, reiterando su apoyo y compromiso permanente.

Durante el desarrollo de la actividad se ofrecieron servicios de salud preventiva, entrega de medicamentos a través de farmacia móvil, distribución de raciones alimenticias y provisión de equipos ortopédicos, como sillas de ruedas, muletas y andadores. Además, el equipo realizó visitas domiciliarias a pensionados encamados, asegurando que nadie quedara sin apoyo. En un momento emotivo del evento, los presentes entonaron el Himno de los Pensionados, generando un profundo sentido de identidad y pertenencia entre los asistentes.

También se llevaron a cabo espacios de orientación sobre los derechos de los pensionados, la entrega de kits de salud y otras actividades que contribuyeron a un ambiente de respeto, cercanía y reconocimiento. Para muchos, fue una ocasión valiosa para reencontrarse con compañeros de servicio y compartir experiencias.

En materia de beneficios sociales, se destacaron los avances en facilidades de transporte, programas de apoyo económico y proyectos habitacionales enfocados en retirados y sus familias, como parte de una política integral de protección social.

Este encuentro en Villa Altagracia forma parte del programa nacional de la Jrfpffaa para quienes dedicaron su vida al servicio militar de la República Dominicana.