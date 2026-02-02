Joven con espectro autista se gradúa en PUCMM

“Simplemente no se rindan, no importa los años que se tomen en lograr la meta”. Así resume Andrés Morey Messina su trayectoria por la universidad como estudiante con un diagnóstico neurodivergente, hasta llegar este sábado a recibir su título de licenciado en Comunicación Social Audiovisual y Artes Cinematográficas, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Andrés Morey, de 27 años y dentro del espectro autista, con diagnóstico de Asperger, reconoce que su vida universitaria fue “larga, ardua” y demandante física y emocionalmente.

“Sin embargo, aunque me he tomado ocho años, logré culminar mis estudios. Incluso con la condición que tengo me siento muy orgulloso de lo que he logrado”, dice la entidad en nota de prensa.

El joven ingresó a la PUCMM en el año 2017 como estudiante de Derecho y dos años después, pasó a la carrera de Comunicación, por su atracción por el doblaje de voz y el cine. Este proceso de cambio coincidió con la apertura en 2018 de la Dirección de Servicios para la Inclusión de la PUCMM, una unidad especializada en acompañar las prácticas docentes orientadas a garantizar una educación inclusiva y de calidad para personas con condiciones especiales.

“Ya como estudiante de la carrera de Comunicación y con el apoyo de la nueva Dirección de Inclusión, la familia recibió orientaciones sobre la carga académica por cuatrimestre que debía llevar el estudiante, para evitar sobrecargas, estrés y garantizar la concentración necesaria por asignatura”, indicaron.

Una de las primeras medidas aplicadas fue informar y orientar a los docentes de cada materia sobre la condición de Andrés, lo que posibilitaba que los profesores tuvieran un seguimiento formativo acorde al joven estudiante.

“Si el examen se tardaba una hora, entonces se le daba más tiempo para que completara, se podía sentar delante en el aula, grabar las materias… Todas estas medidas a nosotros nos ayudaron muchísimo. Y digo ‘nosotros’, porque como padres, también ayudamos en todo, fue un trabajo en equipo”, cuenta la madre, Anabel Messina sobre esta experiencia.

El joven ya pronto comenzará a trabajar en una compañía de venta de pinturas, Tonos y Colores, como parte del personal del Departamento de Comunicaciones, donde se dedicará inicialmente a la edición de videos para la empresa.

Ahora que culminó su trayectoria, luego de ocho años de estudios universitarios, el ahora licenciado comparte el resultado de esta experiencia en las aulas de la academia.

“Simplemente no se rindan, no importa los años que se tomen… No se queden de vagos y, por favor, no lo tomen (los estudios) a la ligera”. Andrés Morey Messina fue uno de los 1,272 profesionales investidos en la graduación número 113 de la PUCMM, campus Santiago.