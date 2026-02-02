Exasesor del presidente Abinader se entregó en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico

El exasesor del presidente Luis Abinader para asuntos de zonas francas hasta mayo del pasado año, Fabio Augusto Jorge Puras, se encuentra en manos de las autoridades de Estados Unidos, donde deberá defenderse acusado de trafico de drogas desde República Dominicana.

Jorge Puras es parte de la misma acusación que presentaron las autoridades estadounidenses ante un tribunal del Distrito Sur de la Florida, en la cual se encuentra Gaspar Antonio Polanco, quien se desempeñó como director de Servicios Públicos en la Alcaldía del Distrito Nacional.

Polanco, quien tiene, según los organismos de seguridad de ese país, el alias “El Grande”, también fue escolta del expresidente Hipólito Mejía.

Ambos son señalados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de haberse coordinado para distribuir, cada uno, al menos “cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína”.

La investigación de los agentes antinarcóticos indica que tuvieron operaciones por lo menos entre los años 2019 y diciembre de 2020, con ramificación en Colombia y en la República Dominicana.

El juicio contra Jorge Puras y Polanco comienza el próximo 23 de febrero a las 9:00 de la mañana ante el magistrado Ed Artau en la División de West Palm Beach.

De ser identificados como culpables, los dos podrían ser sometidos a una condena privativa que oscila entre los 10 años, hasta llegar a cadena perpetua.

Fue miembro de Las Águilas

Luego de que este medio de comunicación publicara el pasado 14 de octubre que estaba siendo investigado por la DEA, Jorge Puras decidió tomar una licencia temporal de sus funciones como miembro del consejo de administración del equipo dominicano de béisbol Águilas Cibaeñas.

Al conocer sobre las labores de inteligencia que realizaban los organismos de seguridad estadounidenses, el Gobierno decidió desvincularlo de su rol como asesor del presidente Abinader, a través del decreto 273-25, de fecha 23 de mayo.

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Cabrera Ulloa, informó en octubre que esa entidad colaboraba con la DEA desde mediados de 2025 en el proceso de indagatoria desarrollado en contra de Jorge Puras.

Narcotraficantes cercanos al poder

Este es el tercer dominicano en Estados Unidos judicializado por haber enviado drogas desde este país que tiene una cercanía con el Gobierno del presidente Abinader. El primero fue Miguel Gutiérrez, quien, estando en plenas funciones como diputado del Congreso Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue apresado en 2021 y posteriormente condenado a 16 años de cárcel por la justicia estadounidense luego de que comprobaran que había sido un narcotraficante.

A este le sigue el caso más reciente: “El regidor Yeyea” del Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre, quien ocupando una curul en el Concejo de Regidores también en representación del PRM fue condenado el pasado 30 de enero a siete años de prisión por ser un narcotraficante.