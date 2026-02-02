Edickson Herrera Silvestre, regidor del PRM, fue condenado a 7 años de prisión

El regidor Edickson Herrera Silvestre, del gobernante Partido Revolucionario Moderno, fue condenado en Estados Unidos por tráfico de narcóticos desde la República Dominicana.

La jueza Beth Bloom, del tribunal del distrito sur de Florida, lo condenó a 87 meses de prisión, seguidos de 2 años de libertad supervisada de las autoridades de Estados Unidos.

Herrera Silvestre es regidor del Distrito Nacional, electo en dos ocasiones por la circunscripción número uno de la capital dominicana.

El regidor dominicano pidió a la jueza que fuera asignado al Instituto Federal Correccional Coleman, una prisión de seguridad baja y media. Su petición le fue concedida en la audiencia del pasado viernes 30 de enero.

El tiempo total de la audiencia de condena fue de 45 minutos y en ella se le informó su derecho a apelar la decisión.

A favor del regidor fueron presentadas 12 cartas de familiares pidiéndole clemencia a la jueza. Seis de esas pertenecían a sus hijos, tres varones y tres hembras. Una de su esposa, otra de su madre, tres hermanos y una hijastra.

La sentencia estaba prevista a ser dictada el pasado 8 de enero pero fue aplazada para el viernes 30 de enero, cuando finalmente se conoció el dictamen.

Él era la cabeza de una red de narcotráfico que operó entre mayo de 2020 y noviembre de 2022. Herrera Silvestre llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos el pasado 6 de octubre de 2025, en donde se comprometió primero a declararse culpable y luego a revelar nombres e informaciones sobre cómo operaba esta red.

En ese acuerdo, admitió haber traficado al menos 376 kilogramos de cocaína desde la República Dominicana y hasta el sur de los Estados Unidos. Esos narcóticos eran adquiridos en Sudamérica y trasladados al país, donde eran almacenados hasta su traslado.

El centro de operaciones de la red que dirigía el regidor Edickson Herrera Silvestre operaba entre Santo Domingo y Puerto Plata. De hecho, tenía un hotel en esa provincia del norte del país desde donde salía la droga hacia la Florida en los Estados Unidos.

La droga era trasladada en una embarcación adquirida por el regidor para sus actividades de narcóticos, a la cual le puso el nombre The Ghost, “el fantasma”.

Por la compra de esa embarcación, Herrera Silvestre pagó la suma de US$200,000.

Herrera Silvestre fue reelecto por la circunscripción 1 del Distrito Nacional en las elecciones de febrero de 2024 con 3,032 votos a su favor. En 2020, donde salió electo por primera vez, obtuvo 3,731 votos.

Además, Herrera Silvestre incursionó en el negocio del traslado de cocaína de otros narcotraficantes. Les cobraba US$5,000 por cada kilo de cocaína que era transportada en su barco.

Junto al regidor Edison Herrera Silvestre, también participaba en la red el general William Durán Jerez, quien había se encontraba en retiro de la Policía Nacional y quien ya también fue condenado por este caso a 7 años de prisión y a dos supervisados por las autoridades.

José Eduviges Aponte Torres es el tercer involucrado o implicado en esta red y ya también fue condenado a la misma cantidad de tiempo.

El primero en admitir su culpabilidad y negociar con las autoridades de Estados Unidos lo fue fue Aponte Torres, quien estampó su firma en el acuerdo el 18 de septiembre de 2025. Luego le siguió el general Durán Jerez, el 24 de septiembre. Herrera Silvestre fue el último de los 3, al hacerlo el 6 de octubre.

El concejo de regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional suspendió de sus funciones a Edickson Herrera, por haber faltado de forma recurrente durante tres meses.

También su organización, el Partido Revolucionario Moderno, le suspendió la militancia amparándose en que sus estatutos prevén esa medida cuando un dirigente ha sido imputado de un acto contrario a la ley.