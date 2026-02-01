Decreto: Abinader designa a César Enmanuel Cerda Minaya como director de CORAAMON

Mediante el decreto 66-26, el presidente Luis Abinader designó a César Enmanuel Cerda Minaya como director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAAMON).

En el decreto, el mandatario derogó el artículo 4 del decreto número 514-20, del 29 de septiembre de 2020, que designaba a Roque Alexio Badia Ventura como director de esa entidad.

Esta designación tiene fecha del 31 de enero y fue compartida por la Presidencia de la República este sábado primero de febrero.

En el decreto 514-20, Abinader designaba a Antonia Hierro de La Cruz, como presidenta del consejo de directores de CORAAMON y a Yovanny García de Los Santos, como miembro del consejo de directores.

Estos artículos no fueron derogados en el decreto 66-26.

Este sábado también se conoció la designación de Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).