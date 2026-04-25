Los Padres remontan ante los Diamondbacks 6-4 en la Ciudad de México

Ty France conectó dos jonrones y Gavin Sheets un sencillo de dos carreras durante una séptima entrada de cuatro carreras, con lo que los Padres de San Diego remontaron y vencieron a los Diamondbacks de Arizona por 6-4 el sábado en la Ciudad de México.

Mason Miller lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su décimo salvamento, extendiendo su racha sin permitir carreras a 34 2/3 entradas desde la temporada pasada y rompiendo el récord anterior de los Padres establecido por el relevista Cla Meredith con 33 2/3 entradas en 2006.

Miller, con su potente brazo, no ha permitido ninguna carrera desde el 5 de agosto de 2025. Es la octava racha de blanqueadas más larga de un relevista de las Grandes Ligas desde 1961.