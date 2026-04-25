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Los Padres remontan ante los Diamondbacks 6-4 en la Ciudad de México

En el triunfo, Mason Miller estableció un récord de entradas sin permitir carrreras.

Manny Machado recibe felicitaciones de su compañero luego de anotar en carrera.

Manny Machado recibe felicitaciones de su compañero luego de anotar en carrera.

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Ty France conectó dos jonrones y Gavin Sheets un sencillo de dos carreras durante una séptima entrada de cuatro carreras, con lo que los Padres de San Diego remontaron y vencieron a los Diamondbacks de Arizona por 6-4 el sábado en la Ciudad de México.

Mason Miller lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su décimo salvamento, extendiendo su racha sin permitir carreras a 34 2/3 entradas desde la temporada pasada y rompiendo el récord anterior de los Padres establecido por el relevista Cla Meredith con 33 2/3 entradas en 2006.

Miller, con su potente brazo, no ha permitido ninguna carrera desde el 5 de agosto de 2025. Es la octava racha de blanqueadas más larga de un relevista de las Grandes Ligas desde 1961.

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