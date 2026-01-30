Declaran duelo nacional por muerte de Ramón Alburquerque

El presidente Luis Abinader declaró día de duelo nacional para el próximo domingo primero de febrero debido al fallecimiento del dirigente político Ramón Alburquerque.

La medida, contenida en el decreto 62-26, señala que durante ese día la Bandera Nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país, durante los días señalados.

Alburquerque falleció en la mañana de este viernes a la edad de 76 años luego de batallar complicaciones de salud producidas por un cáncer de hígado.

Honras Fúnebres

Los restos del miembro del miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) iniciaran desde las nueve de la mañana del sábado en la Funeraria Jardín Memorial, av. 27 de Febrero, casi esq. Núñez de Cáceres, Capilla La Rosa.

El domingo se realizará una misa de cuerpo presente y un culto; a las 10:30 de la mañana se le rendirán los honres correspondientes en el Congreso Nacional debido a que ocupó la presidencia del Senado de la República.

A las 11:30 de la mañana está pautado que sus restos estén expuestos en la Casa Nacional del PRM; luego de allí, se dirigirán hacia el cementerio Jardín Memorial.

Alburquerque fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano y uno de los miembros fundadores del partido oficialista.