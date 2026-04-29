Sencillo de DeLauter y gran salida de Williams dan a Guardianes triunfo sobre Tampa

Chase DeLauter conectó dos hits e impulsó un par de carreras, Gavin Williams permitió una carrera sucia y ponchó a nueve en 7 2/3 entradas, y los Guardianes de Cleveland derrotaron 3-1 a los Rays de Tampa Bay el miércoles para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El venezolano Brayan Rocchio conectó tres hits y anotó dos carreras, mientras los Guardianes evitaron ser barridos en la serie de tres juegos.

Rocchio se embasó para abrir la quinta cuando el primera base mexicano Jonathan Aranda pifió un roletazo lento para un error.

Tampa Bay vio cortada su racha de seis victorias seguidas y permitió más de dos carreras por primera vez en siete juegos.

Williams (5-1) permitió cinco hits y no otorgó bases por bolas por primera vez en 46 aperturas.

Cade Smith lanzó la novena para su séptimo salvamento en nueve oportunidades.