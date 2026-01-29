Joven ultima a su hermana menor a tiros tras discusión en sector Taína de SFM

Una adolescente perdió la vida y otra persona resultó herida durante un hecho violento ocurrido la noche de este miércoles en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís.

La víctima fue identificada como Anelci Ceballos de Jesús, menor de edad, quien falleció tras recibir varios disparos presuntamente de manos de su hermana mayor, Akelsy Valerio de Jesús, luego de sostener una discusión.

En el incidente también resultó herido el novio de la adolescente fallecida, quien habría estado involucrado en la discusión previa que, según versiones preliminares, desencadenó el trágico suceso.

Su condición de salud no ha sido detallada por las autoridades.

Tras cometer el hecho, la presunta agresora emprendió la huida y es activamente buscada por miembros de la Policía Nacional.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron el enfrentamiento.

El hecho quedó registrado en una cámara de vigilancia ubicada en las proximidades de un colmado del referido sector, material que es analizado por los investigadores como parte del proceso.

Al presentarse en el lugar, la madre de las jóvenes manifestó que ninguna de sus hijas residía con ella y admitió que también mantenía diferencias personales con la presunta agresora. Asimismo, hizo un llamado público a Akelsy Valerio de Jesús para que se entregue a las autoridades y responda por sus actos.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el caso y dar con el paradero de la sospechosa.