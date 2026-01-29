Defensa de José Ramón Peralta dice que peritaje no halló evidencias que lo vinculen al caso Calamar

El consejo de defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, arremetió este jueves contra el expediente acusatorio del Ministerio Público, calificándolo de "débil" y carente de rigor probatorio tras concluir el análisis de las pruebas periciales.

Los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez, al comparecer ante el Cuarto Juzgado de Instrucción, destacaron que los resultados de las auditorías a los dispositivos electrónicos incautados a su defendido representan un "punto de quiebre" a favor de la inocencia del exfuncionario.

Tras el peritaje oficial, la defensa asegura que no se encontró ni un solo mensaje, correo electrónico o registro digital que vincule a Peralta con las imputaciones.

Los abogados sostienen que el Ministerio Público ha construido un relato basado en generalidades, sin precisar hechos concretos ni fechas que sustenten los delitos alegados.

Denunciaron que el expediente se sostiene exclusivamente sobre declaraciones de "delatores interesados" que buscan beneficios procesales, sin presentar pruebas que corroboren sus dichos.

Señalaron que las cifras presentadas por la fiscalía presentan contradicciones que, a su juicio, desmontan la estructura lógica de la acusación.

Según la defensa, el proceso ignora que no existen registros de actuaciones ilícitas en el Ministerio Administrativo de la Presidencia bajo la gestión de Peralta, y que incluso los montos presentados por la fiscalía presentan inconsistencias que desmontan por completo la acusación.

