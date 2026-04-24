LEIDSA entrega certificado a joven que se ganó 25 millones

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (LEIDSA) informó que la joven Laura María Betances Luna, recibió el certificado que la acredita como la ganadora de 25 millones de pesos con el Súper Kino Tv, en el sorteo correspondiente al pasado sábado 18 de abril.

La joven Laura María es, analista en finanzas y presupuestos y labora actualmente en el sector privado.

Realizó una jugada automática con los números:14-15-34-35-42-48-55-56-58-66, en el punto de venta "Colmado Ozoria", ubicado en la calle 35, Esq. calle 8, Ens. Bermúdez, Santiago de los Caballeros.

La fecha de entrega de este premio se efectuará el martes 12 de mayo 2026.