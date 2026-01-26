Abogado asegura que José Ramón Peralta será exonerado de toda responsabilidad penal

El doctor Pedro Balbuena, aseguró que el ex administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta será exonerado de toda responsabilidad penal por el tribunal que conoce el juicio de fondo en contra de los implicados en el caso Calamar.

El jurista, quien coordina el equipo de defensa confía en que la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dicte auto de no ha lugar en favor del ex funcionario del gobierno de Danilo Medina.

Balbuena, dijo que el expediente presentado por el Ministerio Público contra el ex ministro está sustentado en pruebas prefabricadas por fiscales interesados en desconocer la verdad en esa investigación.

Pedro Balbuena plantea que la acusación presentada en contra de su cliente, se fundamenta en una construcción de hechos que no coincide con las evidencias físicas y documentales recolectadas.

El profesional del derecho, a la salida del tribunal explicó que de lo que se trata es de una manipulación de la historia procesal para intentar establecer una culpabilidad que no se apoya en elementos de prueba fehacientes.

Sostiene que los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, están derrotados ya que hicieron interrogatorios dirigidos con el propósito de incriminar a José Ramón Peralta.

Balbuena dijo que presentó al tribunal un análisis crítico del expediente acusatorio, argumentando que la narrativa del Ministerio Público carece de un sustento probatorio real que pueda justificar el envió a juicio de fondo de su cliente.

Manifestó que ocultar esa prueba relevante para la inocencia de Peralta es lo que los hace pensar que el Ministerio Público no tiene interés por la verdad, sino que por el contrario, parece que desprecia la verdad al ocultar aquella información que era exculpatoria.

“Si la meta del proceso es la verdad y a usted como investigador le interesa la verdad, si usted tiene una declaración que descarga de responsabilidad completamente a José Ramón Peralta”, ¿Por qué usted no la aporta como los elementos de prueba que debieron aportarse?

Se preguntó el jurista que por qué se oculta esa información en otro proceso que tuvieron ellos que encontrarla por azar.

Asimismo, dijo que el testimonio del ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán no es válido porque es un imputado en este caso, condenado en otro caso, pero en este caso es un imputado.

“Es un imputado porque Pagán también confesó actividades ilícitas y el Ministerio Público ni le acogió un abreviado en este proceso, ni tampoco le acogió un principio de oportunidad", enfatizó Balbuena.

Consideró que de manera que, al no haberse producido ningún acto conclusivo, como un archivo o algo así, que lo haya sacado de este caso, a los fines de este proceso sigue siendo imputado aunque no se hayan presentado acusaciones en su contra.

Asimismo, dijo que Bolívar Ventura declaró en una primera declaración ante la Procuraduría General de la República haber entregado la suma de 527 millones de pesos a Mimilo Jiménez y a José Ureña.

Expresó que este lo declaró frente a los incumbentes principales de la Procuraduría y posteriormente en el año 2022, para imputar a José Ramòn Peralta se quiere atribuir culpa por esa suma de dinero a su cliente supuestamente a través de Francisco Pagan.

Sostuvo que la audiencia continuará el jueves 29 de enero, donde intervendrán los abogados Santiago Rodríguez y Evelyn Rodríguez y luego se hará el pedimento formal de que se dicte auto no ha lugar a favor de su defendido.