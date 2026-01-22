Jueza decidirá el 20 de febrero si envía a juicio de fondo a implicada en caso Calamar

La jueza suplente del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá el 20 de febrero si envía a juicio de fondo a Natividad Martínez Capellán, una de las implicadas en el caso Calamar, cuyo proceso fue separado de los demás encartados.

La magistrada Franchesca Pontentino dejó el caso en estado de fallo, luego de que el Ministerio Público, la defensa de la imputada y los abogados que representan al Estado presentarán sus conclusiones finales.

En la audiencia la fiscal Rosa Alba García, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó al tribunal dictar auto de apertura a juicio en contra de la imputada, para que allí responda por los hechos que se le imputan. A este pedimento se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).

Mientras que los abogados Manuela Orozco y Carlos Moreno pidieron a la jueza dictar un auto de no ha lugar en su favor no haber cometido los hechos que se le imputan.

Por otro lado, el tribunal aplazó para el 16 de febrero la audiencia preliminar en contra de Ana Linda Paola y Emir José Paola, también implicados en el caso Calamar, quienes también fueron separados del caso. El Ministerio Público acusa a los hermanos Fernández de formar parte del entramado de corrupción que desfalcó al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

El órgano acusador puso en marcha, en marzo del año 2023, la Operación Calamar, cuyo expediente involucra a los ex ministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, entre otros. Este proceso continúa mañana viernes con la defensa material de Peralta.