Alcaldesa promete remozar los cementerios del Distrito Nacional para garantizar su seguridad

El remozamiento de los camposantos del Distrito Nacional también está contemplado dentro de las readecuaciones de espacios públicos en la capital, con el objetivo de reforzar la seguridad de la ciudadanía.

Así lo expresó la alcaldesa del DN, Carolina Mejía, tras ser abordada por Listín Diario este miércoles, durante la inauguración del bulevar de la Pedro Livio Cedeño.

“Nosotros seguimos en la recuperación y en el trabajo, en los cementerios”, sostuvo Mejía; al tiempo declaró a este diario que, en el Cementerio Nacional Máximo Gómez, “han remozado y construido nuevas aceras y contenes”.

Sobre los actos de vandalismo

En respuesta al reportaje de Listín Diario que alertó al país sobre el vandalismo y robo de objetos, incrementando la inseguridad en el cementerio Cristo Redentor, la Alcaldía del Distrito Nacional informó que dos personas involucradas en estos actos ya han sido arrestadas y aseguró que la Policía Nacional lleva en marcha una investigación para garantizar la seguridad de los munícipes.

Al tiempo culpó a que esta situación se deba a la ausencia de rejas de seguridad.

“Ahí no había una verja perimetral y gracias al apoyo del presidente Abinader, esa verja se está construyendo porque todas las zonas aledañas representan una situación de inseguridad para el propio cementerio”, puntualizó la alcaldesa durante la actividad.

“Gracias a una rápida acción de los miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), fueron identificados y detenidos dos hombres señalados como presuntos responsables de las vandalizaciones, por lo cual en las próximas horas serán presentados ante la justicia”, reseña un comunicado del cabildo.

Asimismo, advierten que junto a las fuerzas del orden continuarán tomando acciones sobre cualquier tipo de actos indebidos que violenten los camposantos, esto para garantizar la seguridad de la ciudadanía.