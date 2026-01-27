Presidente del Instituto Duartiano: "No tenemos la patria feliz de Duarte"

En la misa por el día del natalicio de Juan Pablo Duarte, en la Catedral Primada de América, Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, se refirió a los valores del padre de la patria y cómo estos influyen en la República Dominicana.

Consideró que en Duarte el país tiene la figura y el hombre de acción, pero sobre todo un ser humano convencido de la importancia de vivir en libertad, soberanía e independencia.

“Por eso llevó conciencia al pueblo y por eso, cuando estamos prontos a cumplir (el próximo mes) 182 años de vida republicana, se ha mantenido el propósito de Duarte, que falta, y es lo que sorprende que hombres, muchas veces en la administración del Estado, falten a esa conciencia””, indicó Gómez Ramírez.

Habló sobre el significado de la política para el padre de la patria y qué traducción tiene en la actualidad cuando se ponen primero los intereses particulares, ante que el bien común.

“Duarte dijo que la política no era una especulación, sino que era la ciencia más pura, hecha para servir a la patria y respetar los intereses de la nación y no dar rienda suelta a las ambiciones particulares que son las que tienen el país en la situación en la que está”, reflexionó.

El presidente de la entidad patriótica afirmó que, aunque somos un país independiente, nos faltan ciertos rasgos para ser la patria que Duarte soñó para el pueblo dominicano.

"Duarte consiguió la independencia, pero falta la patria feliz que él soñó, una donde sus ideales sean el baluarte de la nación". WILSON GÓMEZ RAMÍREZ PRESIDENTE INSTITUTO DUARTIANO

Homilía

Monseñor Amable Durán Tineo llamó al pueblo dominicano a asumir un compromiso activo en la lucha contra la corrupción, durante la misa oficiada en la Catedral Primada de América.

El prelado dijo que, más que denunciar los hechos de corrupción, hay que unirse y protestar, como se hizo con la campaña por el 4% para la educación.

Enfatizó en la necesidad de unirse como pueblo para poder acabar contra este flagelo que inició en algunas instituciones y se ha extendido a la salud, como es el caso el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Monseñor Amable Durán Tineo ofició la misa por el natalicio de Duarte, en la Catedral Primada de América.LEONEL MATOS/LD

Durán Tineo expresó que los dominicanos tienen el deber de denunciar la corrupción “por todos los medios posibles”, e incluso ir más allá de la denuncia.

“Y quizás hacer algo más que denunciar. Deberíamos asociarnos también y hacer una protesta como se hizo, con el 4%. Porque no hay otra forma de acabar con la corrupción si también nosotros, de una u otra manera, no tomamos conciencia y nos unimos como pueblo”, declaró en la homilía durante el acto religioso.