JCE cambia fecha para entrega masiva de nueva cédula en el país

Con la entrega realizada al presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, la Junta Central Electoral (JCE) formalizó ayer el proceso que concluirá con la entrega de la nueva cédula.

La JCE ha definido un cronograma de trabajo, elaborando una lista de algunos sectores que serían priorizados en la distribución del documento de identidad y electoral. Los próximos en recibir el plástico modernizado serían peloteros, empresarios, senadores, diputados, académicos, religiosos, entre otras personalidades.

Inicialmente, el órgano electoral había establecido el próximo 8 de abril como la fecha en la cual los dominicanos residentes en el territorio nacional podrían recibir este documento, que se encuentra vencido desde agosto de 2024.

Sin embargo, el pleno de la JCE informó que la fecha fue modificada, ya que durante esos días el país estaría en actividades religiosas provocadas por la Semana Santa. Razón por la cual aprovecharán la ocasión para desarrollar las primeras entregas masivas el 12 de abril, día en el cual esa entidad celebra su 103 aniversario.

Así lo anunció el magistrado titular, Román Jáquez Liranzo, quien no mencionó ninguna variación sobre la convocatoria que recibirá la diáspora dominicana en el exterior. Esa comunidad podrá asistir a partir de mayo del presente año. Ambas poblaciones serán recibidas en el mes en el cual hayan nacido y, sin importar su ocupación laboral, tendrán el derecho de aplicar totalmente gratis.

Este será el procedimiento

Durante el acto desarrollado en el auditorio situado en la sede de la JCE, las autoridades electorales ejemplificaron con el mandatario Abinader y su esposa, Arbaje, los pasos que deberán superar los más de 9.4 millones de dominicanos cuando acudan a renovar su cédula.

“El primero es el gestor de turno: el ciudadano es recibido por el coordinador del centro, el cual le solicita la cédula física para la validación de su identidad”, explicó Jáquez Liranzo.

El usuario tendrá un ticket de turno único que le servirá a las autoridades para identificarlo hasta tanto pueda culminar con la impresión de la cédula.

Dentro de los requisitos se encuentra presentar su número de contacto, facilitar la captura en imagen de su rostro, formalizar su firma digital y otorgar las huellas dactilares.

Posteriormente, el ciudadano deberá revisar y validar los datos personales que dispondrá el documento de identidad. Al terminar, tendrá que colocar sus huellas dactilares como muestra de aceptación.

Por último, se trasladará hacia el espacio en el cual se encuentra la máquina de grabado en láser, donde entregará la cédula vencida, la cual será “perforada en presencia del ciudadano”.

Jaquez Liranzo expresó que para completar la entrega, “se solicitará nuevamente la colocación de cualquier huella dactilar en el lector y ya el ciudadano se va con su nueva cédula”.

Vigencia

Liranzo recordó que el documento de identidad de los menores de 16 y 17 tendrá vigencia hasta la mayoría de edad, “es decir, 18 años”.

En tanto, las personas entre 18 y 35 años dispondrán de 12 años de vigencia. Los de 36 a 60 años de edad tendrán 16 años de vigencia y los de 61 años o más, 20 años de vigencia.

“Un ejemplo de democracia”

El gobernante felicitó a la JCE por haber desarrollado sin imprevistos la impresión del primer documento.

“Muy bueno y muy seguro. Este es uno de los procesos más importantes; es una nueva cédula, vamos a garantizar una identidad nacional, la vamos a asegurar”, dijo Abinader.

La compañera del jefe del Estado, Arbaje, exhortó a los diversos sectores de la sociedad, sin importar preferencias políticas, a cuidar la democracia dominicana.

“Es un ejemplo de democracia que esté toda la representación. Cuidamos esta democracia, respetémonos con nuestras diferencias”, expresó a los periodistas.

Opositor sin quejas

En la sala también estaban presentes los representantes de las organizaciones políticas ante la JCE.

Uno de estos fue el delegado político de la Fuerza del Pueblo (FP), Javier Ubiera, quien no manifestó ninguna queja al evaluar las labores realizadas por el órgano electoral, a petición de los periodistas.

“Tendremos que ver cuando finalice todo el proceso. Pero, por el momento, va bien. La Junta ha dado garantía de resguardar los datos de los dominicanos; es un momento correcto para sanear el registro civil y resolver muchos problemas de identidad”, afirmó.