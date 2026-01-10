Junta Central Electoral realizará captura de datos biométricos a su personal del 12 al 16 de enero

La Junta Central Electoral (JCE) informó este sábado que del 12 al 16 de enero llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales como parte del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, en una fase exclusiva para los empleados de la institución.

Durante ese período, 14 centros de cedulación operarán en un horario especial de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, por lo que solo estarán ofreciendo servicios limitados a la ciudadanía.

Los centros que trabajarán con este horario especial son Bajos de Haina, Boca Chica, Carretera Mella, Cristo Rey, Doctor Delgado, Ensanche Luperón, Gascue, Herrera, Las Américas, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Plaza Naco, San Antonio de Guerra y Villa Mella.

La JCE explicó que esta medida responde a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación, la cual es progresiva, controlada y limitada, y pidió comprensión a la población por los inconvenientes que pudiera generar la reducción temporal de servicios.

El órgano electoral recordó que será a partir de abril cuando se iniciará la captura de datos y la entrega de la nueva cédula a la población en general, según el cronograma divulgado.

“La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este 2026 (enero-febrero y marzo) y dirigido solo al personal de la JCE, garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general”, indicó.

La JCE agregó que este despliegue inicial permitirá reducir riesgos, ajustar tiempos e identificar mejoras.