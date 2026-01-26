Abinader y Raquel Arbaje son los primeros en recibir la nueva cédula de identidad

Tras varios cambios en la fecha programada registrados desde el pasado año, la Junta Central Electoral (JCE) logró este lunes realizar la primera entrega de lo que será la nueva cédula de los dominicanos.

El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, recibió en sus manos el plástico elaborado con materiales de policarbonato y grabado en láser para garantizar la protección de los datos.

Antes que cualquier ciudadano pueda acceder al documento modernizado, serán los deportistas, empresarios, senadores, diputados, magistrados del Poder Judicial, académicos y religiosos los que tienen prioridad en la lista.

La JCE decidió postergar la fecha que estableció dentro del cronograma, la cual habilita este proceso para la sociedad en general.

El presidente de ese órgano institucional, Román Jaques Liranzo, explicó que ahora será el 12 de abril para aprovechar la conmemoración del aniversario 103 de la JCE. Este funcionario había convocado inicialmente a la ciudadanía para el 8 de abril.

Según precisó, los ciudadanos residentes en el territorio nacional deberán acudir a la JCE, a partir de abril, cuando sea el mes de su cumpleaños, y no tendrán que pagar por la adquisición de la cédula. Únicamente deberán hacerlo en caso de requerir un duplicado.

Mientras que la diáspora comenzará en el próximo mes de mayo.

Ahora es casado

Luego de aproximadamente 10 minutos entregando sus datos a los representantes de la JCE, el mandatario se acercó a la prensa para mostrar su nuevo documento.

Fue en ese momento en el cual aprovechó para destacar una novedad que no tenía en el plástico anterior.

“Hay un cambio ahora, es que estoy casado, en la otra decía soltero”, dijo a los reporteros en el auditorio de la JCE situado en la sede de esa entidad.

Momentos después, la primera dama repitió el mismo proceso, terminando con la pregunta de los periodistas: ¿Usted también era soltera?

“Sí, porque uno se descuida… señores, revisen sus cosas”, dijo Arbaje, respondiendo entre risas al igual que Abinader.

“Un ejemplo de democracia”

El gobernante felicitó a la JCE por haber desarrollado sin imprevistos la impresión del primer documento.

“Muy bueno y muy seguro. Este es uno de los procesos más importantes; es una nueva cédula, vamos a garantizar una identidad nacional, la vamos a asegurar”, dijo Abinader.

La compañera del jefe del Estado, Arbaje, exhortó a los diversos sectores de la sociedad, sin importar preferencias políticas, a cuidar la democracia dominicana.

“Es un ejemplo de democracia que esté toda la representación. Cuidamos esta democracia, respetémonos con nuestras diferencias”, expresó a los periodistas.

La oposición sin quejas

En la sala también estaban presentes los representantes de las organizaciones políticas ante la JCE.

Uno de estos fue el delegado político de la Fuerza del Pueblo (FP), Juan Ubiera, quien no manifestó ninguna queja al evaluar las labores realizadas por el órgano electoral, a petición de los periodistas.

“Tendremos que ver cuando finalice todo el proceso. Pero, por el momento, va bien. La Junta ha dado garantía de resguardar los datos de los dominicanos; es un momento correcto para sanear el registro civil y resolver muchos problemas de identidad”, afirmó.