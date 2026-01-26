Presidente del Instituto Duartiano: "No tenemos la patria feliz de Duarte"

En la misa por el día del natalicio de Juan Pablo Duarte, en la Catedral Primada de América, Wilson Gómez Ramiréz, presidente del Instituto Duartiano, se refirió a los valores del padre de la patria y cómo estos influyen en la república.

“Tenemos en Duarte la figura, el hombre de acción, pero sobre todo el hombre convencido de la importancia de vivir en libertad, en soberanía, en independencia; por eso llevó conciencia al pueblo y por eso, cuando estamos prontos a cumplir (el próximo mes) 182 años de vida republicana, se ha mantenido el propósito de Duarte, que falta, y es lo que sorprende que hombres, muchas veces en la administración del Estado, falten a esa conciencia”, dijo.

Habló sobre el significado de política para el padre de la patria y qué traducción tiene en la actualidad.

“Duarte dijo que la política no era una especulación, sino que era la ciencia más pura, hecha para servir a la patria y respetar los intereses de la nación y no dar rienda suelta a las ambiciones particulares que son las que tienen el país en la situación en la que está”, indicó.

Afirmó que, aunque somos independientes, nos faltan ciertos rasgos para ser la patria que Duarte soñó para el pueblo dominicano.

"Duarte consiguió la independencia, pero falta la patria feliz que él soñó, una donde sus ideales sean el baluarte de la nación".

Homilía de Monseñor Amable Durán Tineo

El monseñor Amable Durán Tineo llamó al pueblo dominicano a asumir un compromiso activo en la lucha contra la corrupción; dijo que, más que denunciar los hechos de corrupción, hay que unirse y protestar, como se hizo con la campaña por el 4% para la educación.

Enfatizó la necesidad de unirse como pueblo para poder acabar con este flagelo que inició en algunas instituciones y se ha extendido a la salud, como es el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Expresó que los dominicanos tienen el deber de denunciar la corrupción “por todos los medios posibles”, e incluso ir más allá de la denuncia.

“Preservar la cultura de la humanidad. Y nosotros los dominicanos tenemos que denunciar la corrupción. Por todos los medios imposibles. Y quizás hacer algo más que denunciar. Deberíamos asociarnos también y hacer una protesta como se hizo, con el 4%. Porque no hay otra forma de acabar con la corrupción si también nosotros, de una u otra manera, no tomamos conciencia y nos unimos como pueblo”, imploró.