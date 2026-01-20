Wilson Camacho dice se trabaja "a toda marcha" en Operación Senasa 2.0

El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Púbico, Wilson Camacho, aseguró este martes que se trabaja "a toda marcha" para presentar en el menor tiempo posible la siguiente fase de la Operación Senasa 2.0.

Camacho dijo que el Ministerio Público no se detiene y que cada persona vinculada a actos de corrupción en instituciones como Senasa enfrentará las consecuencias legales.

Consideró que los tiempos procesales dependen exclusivamente de la solidez de las evidencias.

"Nosotros procesamos cuando tenemos las evidencias suficientes. Todo el que ha sustraído dinero del Estado va a estar sentado en el banquillo de los acusados", afirmó el magistrado.

Camacho defendió las medidas de coerción impuestas a los imputados del caso Senasa, que incluyen prisión preventiva y arresto domiciliario, al calificar los hechos de "gravedad descomunal".

Aseguró que el Ministerio Público defenderá "a capa y espada" dichas medidas ante cualquier recurso de apelación.

Respuesta a las críticas y supuestas presiones

Al ser consultado sobre declaraciones de Miguel Surun Hernández, de supuestas presiones del Ministerio de Justicia para detener las investigaciones de Senasa 2.0, Camacho las calificó como un "chiste".

Consideró que en el país nadie tiene duda que el Ministerio Público actúa conforme a “nuestra conciencia".

“Nadie, no los hemos hechos en 21 años que tenemos de carrera, yo creo que nadie se haya atrevido a decir eso”, dijo.