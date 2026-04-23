Jiménez, La Fruta y Orquis sancionados por bromas pesadas a Gilanny Firpo en "Planeta Alofoke"

Luego de reiniciarse el reality tras "ensayo" de una semana, el tercer día de "Planeta Alofoke" ha sido intenso por la entrada de la modelo Ana Beato luego de ser eliminada anoche por sus compañeros y las bromas pesadas de las cuales la psicóloga Gilanny Firpo (La Viuda) fue víctima.

El chico realities Yariel Smirt Jiménez (Sr. Jiménez), quien ha formado parte de tres programas de telerrealidad, fue el primero en intentar jugar con Firpo cuando pateó la puerta del baño mientras la abogada usaba el inodoro.

Esto, provocó que el influencer pasara más de 12 horas encerrado en el "Cuarto Blanco", desde las 10:30 de la noche del lunes hasta la mañana del día siguiente.

Ahora, el ganador de "La casa de Alofoke 2", La Fruta, orquestó un plan para molestar Firpo, a quien apodó como "La Viuda Blanca".

El comediante de Instagram le pidió a Orquidea Espiritusanto (Orquis o La Prota) sobrepasar de sal el almuerzo que estaba haciendo su compañera.

Al igual que Jiménez, Orquis y La Fruta fueron sancionados, por lo cual pasarán el día alejados de los demás en el "Cuarto Blanco" hasta las 9 de la noche que les permitan volver a la convivencia.

Por su lado, La Viuda rompió en llantos tras el ataque de los participantes.