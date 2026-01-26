Investigan uso del sargazo para generar biodiesel, alcohol y biogás

La protección ambiental, con el control y uso productivo del sargazo y otras macroalgas, y el impulso de la industria de la electrónica de alta potencia, clave para que las economías dominicana y caribeña se inserten en el desarrollo tecnológico internacional, estuvieron en el centro de las discusiones del VII Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Física (Sodofi).

Con la conferencia “Nanomateriales inspirados en la naturaleza: transformando macroalgas en soluciones sostenibles para desafíos energéticos y ambientales”, dirigida por la doctora Liz Díaz Vásquez, profesora del Departamento de Química de la facultad de Ciencias Naturales, de la Universidad de Puerto Rico, campus Río Piedras, se discutieron los posibles usos del sargazo para generar biodiesel, alcohol, biogás y otros productos, al tiempo que se reduce su impacto en las industrias pesquera y turística, y en la vida de las comunidades.

La proliferación de macroalgas, como el sargazo, producto del calentamiento global y la contaminación ambiental, también fue un tema analizado por estudiantes dominicanos de física que aportaron datos e ideas para consolidar investigaciones de cara al VIII Congreso Internacional de Física, que se realizará en 2027.

En tanto que el profesor Fabrice Piazza, del Laboratorio de Nanociencias de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), campus Santiago, presentó su investigación: “Hidrogenación de grafeno sobre Cu(111) para mejorar las interfaces cobre/diamante en electrónica de alta potencia”.

La electrónica de alta potencia es clave para la construcción de microchips utilizados para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y dispositivos para potenciar la energía renovable, como la solar, y las comunicaciones inalámbricas, entre otras aplicaciones.

El VII Congreso Internacional de Física, realizado del 13 al 16 de enero, contó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el Centro de Copiado la Escalera y el Ministerio de Energía y Minas.

Durante la actividad se presentaron investigaciones sobre: Ciencias de la tierra, Estado sólido, nanociencias y nanotecnología, Física médica, Energía, Física educativa, Física matemática, Física estadística y termodinámica, Física de polímeros, Partículas y campos, Astronomía y astrofísica e Historia y filosofía de la física. Participaron tanto profesionales de larga trayectoria como estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.