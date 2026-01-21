República Dominicana recrea el Caribe en su pabellón de Fitur

En el primer día de Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR), la vistosidad del pabellón de República Dominicana atrae la atención de cientos de visitantes, empresas y profesionales del sector.

Durante un recorrido por el pabellón dominicano, se observó la presencia de interesados en conocer destinos, propuestas culturales, artesanías y experiencias vinculadas al país.

Uno de los principales atractivos de la propuesta dominicana para este año es la simulación de una casa tradicional criolla ubicada en el recinto ferial.

Con un ambiente inspirado en el Caribe y una estructura que simula madera pintada en tonos azules y blancos, la casita evoca las viviendas tradicionales de las zonas costeras del país.

El espacio cuenta con mecedoras, sillas y asientos circulares con cojines blancos, además de sombrillas de guano, elementos que atraen la atención de los visitantes y los invitan a detenerse en el lugar.

El área se complementa, además, con música dominicana y un suelo decorativo que simula la arena blanca de las playas del país, junto a plantas tropicales y detalle