Fitur 2026 arranca con cancelaciones de operadores ferroviarios por el accidente en España

La Feria Internacional del Turismo (Fitur), arranca esta 46 edición con España de luto, tras el accidente ferroviario de este domingo en un pueblo de Córdoba (sur de España) que, hasta el momento, costó la vida a 41 personas, por lo que los operadores ferroviarios implicados, Iryo y Renfe, cancelaron sus actos en la feria, al igual que Ouigo.

Con los tres días de luto oficial declarados por el Gobierno español, vigentes hasta el jueves, las cancelaciones de actos públicos de las tres compañías que operan la alta velocidad ferroviaria se unen a las acordadas para los actos públicos de otras firmas, como Iberia, Paradores o Amadeus, entre otras, además de los de entidades regionales y provinciales, aunque mantendrán su actividad y los encuentros con agentes del sector.

También la alianza turística Exceltur, que agrupa a más de una treintena de compañías del sector, canceló su foro bienal que debía haberse celebrado este martes en Ifema.

Pese a ello, Madrid será del miércoles al domingo la capital mundial del turismo, con México como país invitado y con más de 10,000 empresas participantes, 161 países y 967 expositores.

La inauguración oficial por parte de los reyes Felipe y Letizia está prevista para la segunda jornada, el jueves.

En esta edición habrá un 9 % más de expositores que el año anterior y un 11 % más en el ámbito internacional, que desplegarán sus estands en 12 pabellones y 8.000 metros cuadrados más que en 2025.

Los organizadores esperan unos 255,000 visitantes, entre los profesionales que irán de miércoles a viernes y el público general del fin de semana, que dejarán en Madrid unos 500 millones de euros, algo más del 2,5 % sobre el año anterior.

Este año se incorporan 18 países, procedentes sobre todo de África y Asia-Pacífico, regiones que, según ONU Turismo, lideraron en 2025 el crecimiento mundial de entradas de turistas.

En Oriente Medio destacan nuevos destinos participantes como Abu Dabi, Dubái, Líbano o Siria. También habrá representación de Argelia, Angola, Somalia, Belice, Benín, Bután, Haití, Islas Caimán, Macedonia del Norte, San Marino, Santo Tomé y Príncipe o regiones de Alemania, Reino Unido y Suiza.

Entre las novedades de esta edición destaca el Pabellón del Conocimiento, abierto a las jornadas profesionales y concebido como centro estratégico del conocimiento turístico, con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y 250 ponentes.

Entre todo el despliegue, destaca la réplica del Gran Museo Egipcio recientemente inaugurado en El Cairo.