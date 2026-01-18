La Semanal continuará en pausa hasta terminar proceso de modernización tecnológica

A través de un comunicado, el Gobierno informó que LA Semanal transitará a una etapa de cambio para incorporar nuevas tecnologías que optimizarán la participación de los medios y democratizarán aún más el acceso a la información.

Terminado este proceso de adaptación técnica, el espacio de diálogo permanente realizado todos los lunes a las 4:30 de la tarde por el presidente Luis Abinader retornará a sus acostumbradas transmisiones en vivo, pero sin una fecha exacta programada, según se puede leer en el aviso.

“Este espacio transita hacia una etapa de evolución que incorporará nuevas tecnologías para optimizar la participación de los medios y democratizar aún más el acceso a la información. Una vez completemos este proceso de adaptación técnica, LA Semanal retornará como el canal de comunicación más moderno, abierto y efectivo para toda la población dominicana”, sostiene el escrito.

El lunes ocho de diciembre del 2025 fue la última reunión de estos encuentros con la prensa transmitidos desde agosto del año 2023 y, según el mandatario, a inicios del 2026 retomaría su dinámica habitual.

Entre los temas más habituales que suelen suceder en estas reuniones se destacan asuntos urgentes del país, respuestas a inquietudes de los periodistas y anuncio de nuevas iniciativas.

Asimismo, el comunicado también resaltó que la razón principal por la que iniciaron estos encuentros respondía a “fortalecer la democracia y garantizar el acceso a información de interés público en todo el territorio nacional y para los dominicanos en el exterior”. Sin más detalles, el retorno de LA Semanal quedará pausado en la agenda presidencial hasta nuevo aviso.