“Fue una guerrera hasta el final”: Kiko el Presidente llora la partida de su esposa Eunice Peña

El cantante típico Kiko el Presidente externó el duelo que vive por la muerte de su esposa, Eunice Peña, quien falleció el pasado domingo a causa de un cáncer.

En el entierro el artista se despidió de su compañera de vida entre lágrimas y daba gracias a Dios por permitirle durar más de 30 años con Eunice.

“Fue una guerrera hasta el final y me siento orgulloso de ser su esposo; ella siempre estuvo conmigo”, recordó el cantante durante el sepelio de su esposa, que fue en Mao, Valverde.

En honor a Peña, se realiza un novenario en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, a las 6:30 de la tarde en Hatico, Mao.

La esposa del cantante estaba en tratamiento en una clínica de Santiago de los Caballeros cuando falleció.

“Con profundo pesar y dolor en mi alma, informo a toda mi fanaticada el reciente fallecimiento de mi Sra esposa Eunice Isabel Peña, quien en días recientes se encontraba en un centro de salud privado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, debido a su larga lucha contra el cáncer”, dijo Kiko el Presidente el domingo.

Lucha contra el cáncer

Eunice Peña fue la esposa de Kiko el Presidente por más de 30 años y tuvo con él dos hijos. En 2009, ella fue diagnosticada con un cáncer atípico, por lo que, tras un tiempo, su esposo decidió dejar los reflectores artísticos y cuidarla. Ella pasó por diversos procedimientos, estuvo en una clínica de Santiago recibiendo un nuevo tratamiento en sus últimos tiempos.

En declaraciones anteriores, Eunice habló en el programa “Énfasis con Iván Ruiz” sobre su enfermedad: “Tengo un linfoma, un tumor, pero siempre con fe y actitud positiva; soy una mujer muy fuerte, Dios me ha dado fuerza”.