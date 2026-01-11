Muere Eunice Isabel Peña, esposa del merenguero Kiko el Presidente

El merenguero Kiko el Presidente anunció la muerte de su esposa Eunice Isabel Peña, quien padecía de cáncer desde hace años.

Según un comunicado publicado este domingo por el artista, el deceso de Peña se produjo mientras se encontraba ingresada en una clínica de Santiago de los Caballero.

“Con profundo pesar y dolor en mi alma, informo a toda mi fanaticada el reciente fallecimiento de mi Sra esposa Eunice Isabel Peña, quien en días recientes se encontraba en un centro de salud privado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, debido a su larga lucha contra el cáncer”, dijo Kiko.

Asimismo, el músico también informó que los restos de Peña serán expuestos a partir de las 5 de la tarde de hoy en la funeraria San Judas Tadeo, en Mao, Valverde, y serán sepultados a las 10 de la mañana del lunes en el cementerio nuevo de esa ciudad.