Autoridades amplían perímetro; agentes del FBI se encuentran en la zona de búsqueda de Brianna Genao

Las autoridades ampliaron este miércoles el perímetro de búsqueda de la menor de tres años Brianna Genao Rosario y reforzaron el acordonamiento policial y militar en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, donde ya se encuentran desplegados agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) como parte de los operativos para dar con su paradero, tras más de 14 días sin resultados positivos.

Los agentes estadounidenses permanecen integrados dentro del perímetro de seguridad, junto a unidades caninas especializadas del FBI y de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), adscrita a la Embajada de los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las labores de rastreo mediante técnicas avanzadas de localización.

La ampliación del área de búsqueda incluyó la extensión del perímetro hasta la comunidad de Los Mangos, ubicada a unos dos kilómetros del punto donde la menor fue vista por última vez, así como la restricción del acceso a la zona, limitando la entrada de los medios de comunicación y desplazando el área destinada a la prensa a mayor distancia del centro del operativo.

En el lugar se presentó el procurador adjunto Wilson Camacho, quien supervisó las acciones que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado.

Desde el inicio del operativo, la zona boscosa ha sido intervenida de manera constante por aire y tierra, con apoyo de drones, equipos tácticos, unidades caninas y tecnología especializada, acumulando cientos de horas de trabajo ininterrumpido por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Sistema 9-1-1 y organismos de socorro.

Las autoridades reiteraron que la búsqueda continúa activa y en constante evaluación, y aseguraron que no cesarán los esfuerzos hasta obtener respuestas concretas sobre el paradero de la menor, cuyo caso mantiene en vilo a la comunidad de Imbert y zonas aledañas.