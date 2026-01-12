Tribunal conoce juicio preliminar contra propietarios de la discoteca Jet Set

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce la audiencia preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados por el colapso del techo del Jet Set Club, un trágico suceso que resultó en 236 fallecidos y más de 100 heridos.

El magistrado Raymundo Mejía inicio la audiencia seguida a los propietarios y administradores del establecimiento comercial, pasada las 9:00 de la mañana.

El juez también tiene pautado conocer una petición de diligencias presentada por los hermanos Espaillat y la razón social Inversiones E y N S.R.L, quienes buscan la realización de un nuevo peritaje para determinar las causas del colapso estructural ocurrido en el establecimiento.

La petición de contraperitaje, fue presentada a través de los abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, no detiene el conocimiento del juicio preliminar seguido en contra de los hermanos Espaillat.

La acusación fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. En el caso figuran como querellantes y víctimas, un total de 346 personas.

En la audiencia, el ministerio público, estará representado además por el procurador de Corte Héctor García Acevedo y los fiscales Magaly Sánchez, Miguel José Collado García y Rosa Ysabel Mejía.

En la instancia, el Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat incurrieron en los delitos de homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Los fiscales aducen que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran su resistencia. Asimismo, se les señala de ignorar advertencias internas sobre el deterioro de la infraestructura, priorizando el ahorro de recursos frente a los riesgos evidentes.