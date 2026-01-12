Tribunal conocerá hoy petición de propietarios de la discoteca Jet Set para realizar nuevo peritaje

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este lunes una petición de diligencias presentada por los propietarios de la discoteca Jet Set, quienes buscan la realización de un nuevo peritaje para determinar las causas del colapso estructural ocurrido en el establecimiento.

El magistrado Raymundo Mejía conocerá, a las 9:00 de la mañana, la solicitud presentada por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores del negocio. Los imputados buscan que un nuevo análisis técnico permite contrastar el informe pericial ya existente del hecho ocurrido el 8 de abril de 2025.

La petición de contraperitaje, que también incluye a la razón social Inversiones E y N S.R.L., fue presentada a través de los abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez.

El juez deberá evaluar si procede o no realizar esta nueva experticia técnica relacionada con el colapso del reconocido centro de entretenimiento.

Originalmente, la solicitud había sido sometida ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; sin embargo, tras la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público, el expediente fue remitido al magistrado Mejía para su decisión final.

La solicitud de diligencias no detiene el conocimiento del juicio preliminar seguido en contra de los hermanos Espaillat, acusados por el colapso del techo del Jet Set Club, un trágico suceso que resultó en 236 fallecidos y más de 100 heridos.

La acusación fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. En el caso figuran como querellantes y víctimas, un total de 346 personas.

En la audiencia, el ministerio público, estará representado además por el procurador de Corte Héctor García Acevedo y los fiscales Magaly Sánchez, Miguel José Collado García y Rosa Ysabel Mejía.

En la instancia, el Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat incurrieron en los delitos de homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Los fiscales aducen que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran su resistencia. Asimismo, se les señala de ignorar advertencias internas sobre el deterioro de la infraestructura, priorizando el ahorro de recursos frente a los riesgos evidentes.

Informe de los peritos

El Ministerio Público señala en la acusación que los peritos analizaron todos los elementos de la infraestructura del club. Entre los hallazgos, se destaca la ausencia de una columna en el lado oeste, la cual fue demolida previamente. Para reforzar el tramo de viga perimetral afectado por la eliminación de dicha columna y de las paredes de mampostería, se colocó un perfil metálico soldado a una placa de acero, anclado con cuatro pernos a un dado de apoyo de concreto.

Según el informe, esta medida pretendía garantizar —sin éxito— la estabilidad del tramo.

Asimismo, se observó que en la zona lateral este (donde se ubica el bar) había ausencia de muros de mampostería, los cuales debían confinar las columnas y brindar soporte a las vigas perimetrales. Sobre el anclaje de las vigas transversales —consistente en una barra de acero de una pulgada de diámetro, embebida 30 cm en la viga transversal y anclada en la viga perimetral—, los peritos informaron que estas fueron halladas torcidas entre los escombros.

Pruebas testimoniales de peritos

Asimismo, el ministerio público aportarà en el tribunal como pruebas los testimonios de los peritos, Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo Fierro, Máximo José Corominas Quezada, el sargento de la Policía, Rony Edisson Severino Carmona, Eddy Antonio Ogando Lorenzo, Rodison Ezequiel Alcántara Sena.