Jaylen Brown y Jason Tatum conducen a los Celtics a un triunfo sobre los Sixers

Jayson Tatum siguió brillando en su regreso tras su lesión con 25 puntos y Jaylen Brown también anotó 25 para ayudar a los Boston Celtics a vencer a los Philadelphia 76ers 108-100 el viernes por la noche y tomar una ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de la Conferencia Este.

El cuarto partido se juega el domingo en Filadelfia.

Tatum encestó 5 de 9 triples en apenas su decimonoveno partido de la temporada tras la cirugía a la que se sometió en mayo pasado para reparar su tendón de Aquiles. Brown anotó ocho puntos consecutivos al final del último cuarto para una ventaja de 96-92 que les permitió distanciarse de un equipo de los Sixers rebosante de confianza tras la sorpresiva victoria en el segundo partido en Boston.

Tatum encestó un triple para poner el marcador 100-96 y Payton Pritchard anotó un triple con paso atrás para poner el 103-98. Tatum, que aún busca recuperar su mejor forma tras casi un año sin jugar, podría anotar el triple decisivo para la ventaja de 106-100, que incluso hizo que Allen Iverson se dirigiera hacia la salida.

Filadelfia volvió a jugar sin el centro Joel Embiid en el tercer partido, ya que continúa reincorporándose gradualmente a los entrenamientos tras la apendicectomía a la que se sometió el 9 de abril.

Tyrese Maxey anotó 31 puntos y Paul George sumó 18.

Cuantos más partidos se pierde Embiid, más se ganan Maxey y VJ Edgecombe el protagonismo dentro de la franquicia.

Los aficionados ya estaban de pie cuando los Sixers controlaron el balón en el último cuarto y rugieron cuando Maxey lanzó un tiro de 8,5 metros y lo encestó para poner el marcador 85-84 a favor de su equipo.

Sin embargo, las dificultades propias del proceso de playoffs son inevitables.

Tatum recuperó la ventaja inmediatamente tras una interferencia de Edgecombe. Edgecombe sumó su segundo doble-doble de la serie (10 puntos y 10 rebotes) con una pésima actuación, fallando sus siete intentos de triple. Con Boston arriba 90-85, Edgecombe cometió su tercera falta al golpear a Brown cuando este se dirigía a la canasta. Brown anotó ambos tiros libres, ampliando la ventaja a siete puntos.

La victoria de Boston por 32 puntos en el primer partido destaca hasta ahora en dos fantásticos encuentros de playoffs. Lo que se ha mantenido constante es que el equipo con ventaja de 3 puntos gana. Boston anotó 16 en el primer partido y los 76ers tuvieron la ventaja con 19 en el segundo. Liderados por Tatum y Payton Pritchard con cinco cada uno, los Celtics encestaron 20 de 47 tiros en el tercer partido, mientras que los Sixers solo anotaron 12 de 35.

Los Sixers solo consiguieron un total de 22 puntos entre los sustitutos de Embiid, Adem Bona y Andre Drummond.