Banco Popular tendrá participación en FITUR 2026

El Banco Popular Dominicano anunció este viernes su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, llevando una agenda centrada en el impulso del financiamiento turístico, la diversificación del destino y el fortalecimiento de relaciones institucionales estratégicas para el sector.

Más de treinta reuniones de trabajo y encuentros con líderes y representantes de cadenas hoteleras, desarrolladores, operadores turísticos y otros actores claves del sector, son algunas de las actividades que se encuentran dentro del itinerario que manejarán los representantes de la entidad que serán parte de la exposición.

El banco informó que las interacciones que realizarán tiene el objetivo de explorar nuevas oportunidades de inversión y acompañamiento financiero a proyectos de desarrollo y diversificación de ofertas turística en la República Dominicana.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, es el responsable que estará a la cabeza, junto a varios ejecutivos de diversas áreas de la entidad financiera de sostener las reuniones con empresas e instituciones de la industria turística.

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, exponiendo ante inversionistas británicos las ventajas de invertir en la República Dominicana.Fuente Externa

En la edición número 46 de FITUR, la entidad financiera expondrá con un su enfoque centrado en financiamiento turístico, cargado de estrategias definidas, énfasis en la sostenibilidad, innovación y la creación de valor a largo plazo para la economía nacional.

Presencia en plataforma internacional

FITUR se posiciona como uno de los principales encuentros del sector turístico a nivel global, debido a la asistencia de miles de profesionales e inversionistas de la industria que reúne anualmente.

En la edición de 2025, la cantidad de asistentes que registró la feria fue de más de 250,000 visitantes provenientes de 156 países, consolidándose como una plataforma clave para el intercambio de tendencias, oportunidades de negocio y cooperación internacional.