Observatorio de Seguridad registra 44 víctimas por mortalidad vial en inicio 2026

El Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) ha emitido un balance crítico sobre la siniestralidad en el país.

Con un total de 44 fallecimientos, las colisiones múltiples y el horario nocturno se consolidan como los principales factores de riesgo.

El 54% de las muertes se concentran en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Seis de cada 10 muertes ocurren por colisiones entre dos o más vehículos. El rango de 15 a 34 años es el más vulnerable, sumando 15 decesos identificados.

El estudio revela que el 54.5% de las muertes ocurren de noche. A continuación, se desglosa la mortalidad según el comportamiento social y laboral:

Análisis de riesgo por horario

01:00 AM - 03:00 AM: 6 fallecidos. Vinculados al retorno de eventos sociales, conductores con fatiga y somnolencia.

04:00 AM: 5 fallecidos. Principalmente trabajadores de turnos nocturnos finalizando su jornada.

Bloque matutino: Movilidad laboral

05:00 AM - 06:00 AM: 6 fallecidos. "Trabajadores tempraneros" iniciando desplazamientos.

07:00 AM (Pico Crítico): 8 fallecidos. El momento de mayor riesgo debido a la intensidad del tráfico hacia los centros de trabajo.

Bloque comercial: Actividad intensa

08:00 AM - 11:00 AM: 12 fallecidos. Distribuidos durante el pico de actividad comercial y flujo vehicular normal.

12:00 PM: 2 fallecidos. Siniestros registrados durante la pausa del mediodía.

El horario de las 7:00 de la mañana se identifica como el punto más letal de la jornada matutina, mientras que la madrugada concentra la mayor peligrosidad por factores de visibilidad y cansancio.