Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Seguridad Vial

Observatorio de Seguridad registra 44 víctimas por mortalidad vial en inicio 2026

El estudio revela que el 54.5% de las muertes ocurren de noche. A continuación, se desglosa la mortalidad según el comportamiento social y laboral:

Las colisiones múltiples y el horario nocturno se consolidan como los principales factores de riesgo.

Las colisiones múltiples y el horario nocturno se consolidan como los principales factores de riesgo.LISTIN DIARIO

Avatar del Lizbeth Chalas
Lizbeth ChalasSanto Domingo, RD

El Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) ha emitido un balance crítico sobre la siniestralidad en el país.

Con un total de 44 fallecimientos, las colisiones múltiples y el horario nocturno se consolidan como los principales factores de riesgo.

El 54% de las muertes se concentran en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Seis de cada 10 muertes ocurren por colisiones entre dos o más vehículos. El rango de 15 a 34 años es el más vulnerable, sumando 15 decesos identificados.

El estudio revela que el 54.5% de las muertes ocurren de noche. A continuación, se desglosa la mortalidad según el comportamiento social y laboral:

Análisis de riesgo por horario

01:00 AM - 03:00 AM: 6 fallecidos. Vinculados al retorno de eventos sociales, conductores con fatiga y somnolencia.

04:00 AM: 5 fallecidos. Principalmente trabajadores de turnos nocturnos finalizando su jornada.

Bloque matutino: Movilidad laboral

05:00 AM - 06:00 AM: 6 fallecidos. "Trabajadores tempraneros" iniciando desplazamientos.

07:00 AM (Pico Crítico): 8 fallecidos. El momento de mayor riesgo debido a la intensidad del tráfico hacia los centros de trabajo.

Bloque comercial: Actividad intensa

08:00 AM - 11:00 AM: 12 fallecidos. Distribuidos durante el pico de actividad comercial y flujo vehicular normal.

12:00 PM: 2 fallecidos. Siniestros registrados durante la pausa del mediodía.

El horario de las 7:00 de la mañana se identifica como el punto más letal de la jornada matutina, mientras que la madrugada concentra la mayor peligrosidad por factores de visibilidad y cansancio.

Avatar Lizbeth Chalas

Lizbeth Chalas

Periodista
Ver más

Tags relacionados