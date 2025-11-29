¿Cuáles provincias registran más muertes en accidentes de tránsito?

Los accidentes de tránsito son uno de las principales causas de muerte en República Dominicana, los cuales causan la muerte de miles de personas cada año.

La tasa nacional de muertes en accidentes de tránsito en 2024 fue de 20.02 muertes por cada 100 mil habitantes en el territorio nacional; con varias provincias que registraron un alto índice en estos siniestros viales.

La provincia Samaná registró la tasa más alta de muertes por accidentes de tránsito con un 44.96, es decir, que más de 35 personas murieron en 2024 en un choque, colisión, o atropello. La Altagracia (41.49) y San José de Ocoa (40.31) ocupan el segundo y tercer lugar en muertes por siniestro vial, con un promedio de 32 personas fallecidas al año en estas circunstancias.

Mientras que, la provincia Santo Domingo (8.31) y el Distrito Nacional (9.92) presentaron cifras más bajas, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

De igual forma, la siniestralidad vial no solo deja víctimas fatales, al año, miles de personas sufren lesiones al verse involucradas en un accidente de tránsito. Para el mes de agosto de este año, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) registró 104,466 lesionados.

Fotografía de archivo- Accidente de trásito en la República DominicanaListín Diario

San José de Ocoa ocupa el primer lugar entre las provincias con mayor tasa de personas heridas en accidentes de tránsito por cada 100, 000 habitantes, con 451.08; le sigue el Distrito Nacional con 446.19; Puerto Plata con 344.58; San Pedro de Macorís registra 338.09 y Hato Mayor con 336.02.

Completando la lista de 10, le siguen las provincias: El Seibo, 303.14; La Altagracia, 273.45; San Cristóbal 249.38; Samaná, 240.36 y Monte Plata, 222.67.

La ONE indica que en el período 2020-2024, el país registró un promedio anual de 1,728 accidentes de tránsito con fallecidos en el lugar del hecho.

Además, la institución revela que la mayoría de muertes en accidentes de tránsito corresponden a personas del sexo masculino, con un 87.91% por encima de un 12.09% del sexo femenino.

En 2024, más de la mitad de las muertes por accidentes de tránsito (53%) ocurrió entre jóvenes de 15 a 34 años, confirmando su alta vulnerabilidad frente a los demás grupos de edad, según apunta la Oficina Nacional de Estadística.