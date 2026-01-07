Indotel prepara estrategia para enfrentar el chantaje y noticias falsas en redes sociales

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció este miércoles que desarrollará una estrategia nacional para enfrentar el chantaje, la extorsión digital y la difusión de noticias falsas en medios digitales y redes sociales registrada durante los últimos años.

La iniciativa, planificada conjuntamente con otras instituciones gubernamentales, tendrá de eje central la educación y concientización de la ciudadanía, así como la actualización del marco legal dominicano.

El presidente del Concejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, le envió una carta al director del Listín Diario, Miguel Franjul, en la cual expresó su respeto irrestricto de la libertad de prensa, reconociendo el rol que cumplen los medios de comunicación en la democracia dominicana.

Comunicación íntegra:

Luego de saludarle, tenemos a bien informarle que el Indotel ha decidido iniciar una campaña de formación vinculada a las prácticas extorsivas que operan en entornos digitales, en continuidad con el trabajo que la institución viene desarrollando en torno al impacto de las tecnologías de la información sobre la vida democrática y la circulación de contenidos. La presente comunicación tiene por objeto poner en su conocimiento esta decisión institucional.

Desde su rol como órgano regulador de las telecomunicaciones, INDOTEL observa de manera sistemática cómo estas prácticas se han consolidado como una dinámica organizada, orientada a la difusión deliberada de información falsa con fines económicos. Se trata de un fenómeno que afecta la confianza pública y distorsiona el debate, y sobre el cual la institución cuenta con conocimiento técnico y regulatorio suficiente, así como con plena conciencia de su incompatibilidad con el marco legal vigente.

Este paso se apoya en un recorrido que es de conocimiento compartido. En marzo de 2025, junto a la Universidad Iberoamericana (UNIBE), INDOTEL organizó el foro "Redes sociales, periodismo y democracia", que contó con la exposición de Juan Luis Cebrián y en el que se abordaron de manera abierta los desafíos que las plataformas digitales plantean al ejercicio periodístico y a la vida democrática. Ese intercambio tuvo continuidad en noviembre del mismo año con la conferencia-panel "Democracia frente a los efectos de la manipulación informática", encabezada por Ignacio Ramonet, donde se profundizó el análisis sobre estas dinámicas.

Sobre la base de ese recorrido, INDOTEL ha resuelto avanzar con una campaña de formación relacionada con estas prácticas y su impacto sobre la información pública, iniciativa que será compartida con referentes del ámbito mediático como parte de un esfuerzo institucional más amplio.

INDOTEL reafirma su respeto irrestricto por la libertad de prensa y por el rol central que cumplen los medios en la democracia dominicana, así como su disposición a continuar sosteniendo un diálogo serio y profesional sobre los desafíos que impone el actual ecosistema digital.