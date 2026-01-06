Imponen garantía económica a exjuez Juan Francisco Consoró acusado de violencia contra su esposa

La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción en contra de Juan Francisco Rodríguez Consoró, imputado por presunta violencia de género en perjuicio de su esposa, la magistrada Martha Erneris Jáquez Hilario.

La magistrada Ana Lee Florimón impuso al imputado, quien se desempeñó como juez en ese mismo tribunal, el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida del país y presentación periódica.

En el tribunal, el imputado optó por acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio y no prestó declaración ante el juez.

Al ser consultado por la prensa a su salida del tribunal, Consoró se limitó a decir una breve frase: "El tiempo dirá todo", dejando en manos de su defensa técnica la estrategia legal para las siguientes etapas del proceso.

Valoración de la defensa

El abogado José Chía se mostró conforme con la decisión del tribunal, señalando que la audiencia "estuvo bien" para los intereses de su cliente, al evitarse la prisión preventiva como medida de coerción.

El caso entra ahora en una fase de investigación profunda donde el Ministerio Público deberá presentar las pruebas que sustenten la acusación inicial de violencia intrafamiliar.

“El magistrado decidió que Consoró podrá llevar el proceso en libertad, sujeto al cumplimiento de las disposiciones que se le impuso”, acotó el abogado.

Detalles de la denuncia

La querella fue interpuesta ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la avenida Rómulo Betancourt.

Según el expediente, Jáquez Hilario alega haber sido objeto de violencia verbal y amenazas por parte de Consoró, quien es el padre de sus hijos.

La postura del imputado

Rodríguez Consoró ha negado rotundamente las acusaciones, atribuyendo su detención a supuestas fricciones previas con el Ministerio Público.

"Jamás sería capaz de tocar a una dama ni con el pétalo de una rosa", afirmó el exmagistrado, aunque confirmó que se encuentra en proceso de divorcio con la denunciante.

El imputado lamentó que lo que define como una "conversación privada en el seno familiar" fuera sacada de contexto para justificar su arresto.