Jueza impone fianza a hermano de mayor del Ejército vinculado a muerte en Los Guandules

La jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción contra César Augusto Mesa Arismendy, acusado de agredir con un arma blanca a un vecino en el sector La Ciénaga.

Tras valorar los arraigos presentados por la defensa, la magistrada dispuso que el procesado lleve el caso en libertad bajo las siguientes condiciones: el pago de una garantía económica de 25 mil pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica.

El imputado es hermano del mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy, quien actualmente cumple prisión preventiva por la muerte de la joven Perla Jokasta Santos, ocurrida el pasado diciembre en Los Guandules.

Los hechos que se le imputan a Mesa Arismendy ocurrieron el 8 de diciembre de 2025, en perjuicio de Alejandro Peguero Pérez.

Según el abogado defensor, Aurelio Moreta Valenzuela, el caso se originó por una discusión entre vecinos en la que su representado supuestamente actuó en legítima defensa.

"El querellante se aproximó a la vivienda de mi cliente con la intención de agredirlo. Él lo único que trató fue de defenderse y evitar una desgracia mayor entre familias vecinas", explicó el jurista a su salida del tribunal.

La defensa desmintió categóricamente la gravedad de las heridas denunciadas por la parte querellante, a pesar de que el Ministerio Público sostiene cargos basados en los artículos 309 y 310 del Código Penal, relativos a violencia física y heridas.

Un arresto inusual

César Augusto Mesa Arismendy fue arrestado en circunstancias particulares: su detención se produjo mediante una orden de arresto ejecutada mientras él asistía al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para presenciar la audiencia de medida de coerción de su hermano, el mayor Diego Geraldo Mesa Arismendy.

Mientras el mayor del Ejército permanece en prisión preventiva por la tragedia de Los Guandules (donde falleció la joven de 19 años, Perla Jokasta Santos Pacheco), su hermano César Augusto deberá enfrentar el proceso por agresión en libertad.