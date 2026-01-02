Dictan tres meses de prisión a mayor del Ejército por muerte de Perla Yokasta Santos Pacheco

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra el mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy, imputado por la muerte de la joven Perla Yokasta Santos Pacheco.

La muerte ocurrió en el sector Los Guandules la madrugada del pasado 26 de diciembre de 2025.

El juez Rigoberto Sena determinó que el oficial representa peligro de fuga y lo envió a cumplir la medida a Las Parras.

Ante la medida de coerción, el defensor de la familia de la víctima, Narciso Martínez Castillo, aseguró que el juez acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público y la parte afectada para dar el veredicto.

“Ha quedado demostrado que la intención era matar. El disparo era a matar”, sostuvo el abogado, al tiempo que puntualizó que “el juez pudo comprobar y constatar que no existe ni pudieron presentar pruebas que demuestren que se trataba de un atraco”.

Asimismo, Castillo indicó que, por la condición de militar del imputado, la prisión preventiva resulta necesaria para preservar la investigación y evitar cualquier posible interferencia en el proceso.

“El juez comprobó que se utilizó su arma de reglamento y que el proyectil que causó la muerte de Perla salió de esa arma”, aseguró el abogado.

Inconformidad de la defensa del imputado

Rolando Corniel, abogado del imputado, reaccionó indignado ante el dictamen y dijo que su defendido tiene 31 años en las filas del Ejército.

“Entendemos que tanto la Policía, que hizo un expediente desconsiderado, como el Ministerio Público, son enemigos del glorioso Ejército Nacional, así que yo llamo a los altos mandos a que reflexionen porque lo que tenemos es enemigo de la Patria”, dijo el abogado.

Sobre la solicituD del MP

De acuerdo con la solicitud presentada por el Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) y el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón, el hecho en horas de la madrugada, en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, del sector Los Guandules, Distrito Nacional, cuando el imputado Mesa Arismendy ultimó a Santos Pacheco de un disparo con su arma de reglamento.

La víctima se desplazaba por la referida avenida a bordo de una motocicleta, junto a su prima adolescente y el joven Merlin Rodríguez Jiménez (quien conducía), en dirección a la estación del combustible de la Av. Padre Castellanos del Ensanche Luperón, Distrito Nacional. Más adelante se desplazaban el joven Félix Manuel Féliz Cornel y un adolescente de 17 años, a bordo de otra motocicleta.

Durante el trayecto, los acompañantes de la víctima escucharon un disparo, el cual fue hecho por el imputado Mesa Arismendy, sin razón aparente y haciendo uso para ello de su arma de reglamento, marca Colt, cal. 45, serie Núm. 230457; el proyectil impactó a Santos Pacheco en la cabeza. Luego el imputado siguió caminando, siendo visto por un testigo en la zona.

El Ministerio Público, que inició de inmediato las investigaciones junto a miembros de la Policía Nacional, levantó varios videos donde se puede observar al imputado, Mesa Arismendy, caminando por la dirección indicada con su arma de reglamento en la mano.

El Ministerio Público obtuvo, mediante entrega voluntaria, el arma de reglamento, marca Colt, calibre 45 mm, serie Núm. 230457, con su cargador y cinco (5) cápsulas.

Dicha arma fue analizada, pudiéndose concluir que el casquillo levantado en la escena donde falleció Santos Pacheco corresponde en todas sus características con el obtenido al disparar el arma de fuego del imputado Mesa Arismendy.