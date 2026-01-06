Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Aguaceros

Aguaceros dejan un sector incomunicado y casas inundadas en San Pedro de Macorís

Las lluvias provocadas por una vaguada localizada al noroeste del territorio nacional han causado inundaciones urbanas y dejado un sector incomunicado en las últimas horas en San Pedro de Macorís.

Reportan inundaciones en varios sectores de San Pedro de Macorís.

Reportan inundaciones en varios sectores de San Pedro de Macorís.Listín Diario

Avatar del Elkys Cruz
Elkys CruzSanto Domingo, RD

Las lluvias, provocadas por una vaguada localizada al noroeste del territorio nacional, han causado inundaciones urbanas y un sector incomunicado en las últimas horas en San Pedro de Macorís.

Starlin Leger, director regional Este de la Defensa Civil, comunicó que en esta provincia comunidades  como Nuevo Renacer y Villa Progreso, localizados detrás del cementerio de Santa Fe, presentan varias viviendas anegadas.

Mientras que la comunidad de “Inocencia” se encuentra incomunicada, impidiendo el paso de sus residentes.       

Asimismo, Leger señaló que hasta el momento la brigada de la defensa civil y otras autoridades en la localidad no han tenido que trasladar a los albergues a las familias afectadas por las lluvias. 

Al tiempo de indicar que no reportan fallecidos ni heridos.  

Reporte del clima

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes las lluvias disminuirán, pero en algunos poblados del país continuarán generándose precipitaciones.

Estos chubascos aislados se presentarán sobre localidades como Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, El Seibo, Samaná, entre otras, durante las horas matutinas.

Sin embargo, “en gran parte del país se observará un cielo mayormente soleado, con ligeros incrementos nubosos”, indicó la entidad.

Tags relacionados