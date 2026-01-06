Martes con mucho sol; varias provincias siguen en alerta

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se espera una disminución de aguaceros en territorio nacional, esperándose solo algunas lluvias aisladas sobre algunas localidades, debido al alejamiento de un sistema frontal.

Estas provincias donde se esperan estas lluvias son Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, El Seibo, Samaná, entre otras, principalmente en horas de la mañana.

Sin embargo, para otras provincias del país se espera un cielo mayormente soleado, con ligeros incrementos nubosos, debido a una masa de aire con bajo contenido de humedad, registrándose cambios importantes en horas vespertinas.

En estas horas se espera ocurran precipitaciones aisladas hacia poblados cercanos montañas.

El Indomet modificó los niveles de alerta y aviso meteorológico en virtud de la reducción de las lluvias; en ese sentido, en alerta se encuentra María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat y Santiago.

Mientras que en aviso meteorológico se encuentran Montecristi y Puerto Plata.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán ligeramente cálidas en horas de la tarde, sintiéndose frescas y agradables nuevamente en horas de la noche y madrugada del miércoles.