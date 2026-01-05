Decreto: Antoliano Peralta es nombrado como ministro de Justicia

El presidente Luis Abinader designó este a lunes a Antoliano Peralta como el nuevo ministro de Justicia, a través del decreto número 1-26.

Peralta, de 71 años de edad, se ha desempeñado como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo desde que inició la gestión de Abinader en agosto del 2020.

Esa misma disposición gubernamental establece que esa posición será ahora ocupada por el expresidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa.

“Peralta Romero a lo largo de su trayectoria profesional se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, además de haber ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana, es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España”, reseña el comunicado de prensa enviado desde el Poder Ejecutivo.

Según lo establecido en el artículo 66 de la ley 80-25, que creó el Ministerio de Justicia, a partir de la designación de su titular tendrá un plazo máximo de 12 meses para entrar en funcionamiento.

De acuerdo con la ya promulgada legislación, el Ministerio de Justicia tendrá el objetivo de asumir las funciones administrativas del sistema judicial, descargando al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República de diversas asignaciones.

También, de manera específica, asumirá entre otras responsabilidades, la gestión del esquema penitenciario, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación. Así como también el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.

“Con este nombramiento, el Gobierno avanza en la consolidación de esta nueva cartera, llamada a desempeñar un rol clave en la coordinación del sistema de justicia y en el fortalecimiento del Estado de derecho”, manifiesta el comunicado de prensa.