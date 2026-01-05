Abinader nombra a Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto número 1-26 mediante el cual designó a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y nombró a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia.

Subero Isa, de 78 años, cuenta con una larga carrera en la vida institucional del país.

Se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011.

Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en las áreas de derecho constitucional y administrativo.

El decreto también dispone la designación de Antoliano Peralta Romero, de 71 años, como ministro de Justicia, en el marco de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025.

Peralta Romero, a lo largo de su trayectoria profesional se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, además de haber ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana.

Es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Hasta su designación como ministro de Justicia, se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función para la cual fue designado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020.