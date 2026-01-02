Operativo navideño cierra con 29 muertes, 245 accidentes y 65 menores intoxicados por alcohol

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presentó este jueves el boletín número tres, consolidado final, del operativo “Conciencia por la Vida, Navidad 2025-2026”,con 29 fallecidos y 245 accidentes de transito registrados.

Destacando como uno de los datos "alarmantes" la intoxicación por bebidas alcohólicas de 65 menores de edad durante el asueto de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con el informe oficial, 13 menores resultaron intoxicados en la primera fase del operativo y 52 en la segunda, con edades comprendidas principalmente entre 3, 11 y 17 años.

No obstante, se registró un caso de un niño de apenas 3 años en la primera fase. La doctora Joanny Ramírez, del Servicio Nacional de Salud (SNS), explicó que todos los casos de menores afectados son consolidados y remitidos a la Procuraduría General de la República, conforme a los protocolos establecidos, indicando que la carta oficial fue enviada a las 8:00 de la mañana de este jueves.

Durante la rueda de prensa, el COE informó que 7.6 millones de personas se desplazaron por las autopistas y carreteras del país durante las dos fases del operativo, lo que representa un incremento de 1.32 % en comparación con el año anterior.

Accidentes de tránsito

De las 29 muertes, 18 ocurrieron en la segunda fase y 11 en la primera, reflejando una reducción del 31 % en las fatalidades respecto al operativo 2024-2025.

Asimismo, se reportaron 307 personas afectadas por accidentes de tránsito.

El consolidado final indica además 769 intoxicaciones alcohólicas y 163 intoxicaciones alimentarias durante todo el operativo.

En la segunda fase se contabilizaron 476 casos de intoxicación por alcohol y 52 por alimentos, mientras que en la primera fase se registraron 293 intoxicaciones alcohólicas y 111 intoxicaciones alimentarias.

El informe detalla que las provincias con mayor cantidad de casos fueron Santo Domingo (12.24 %), Distrito Nacional (9.4 %), San Pedro de Macorís (8.8 %), San Cristóbal (7.7 %), La Altagracia (7.7 %), Puerto Plata (6.9 %), La Vega (4.5 %) y Sánchez Ramírez (4.5 %). Los horarios de mayor incidencia se concentraron entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde (35 %), seguidos por las 6:00 a.m. y las 12:00 del mediodía (23 %), y las 6:00 p.m. y las 11:59 de la noche (21.6 %).

En cuanto a la asistencia al público, las autoridades informaron que se ofrecieron 25,108 asistencias viales y 4,744 asistencias médicas, para un total de 29,852 servicios durante el operativo.

Sobre las condiciones meteorológicas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó que la vaguada que afectó al país desde finales de año comenzó a salir del territorio nacional, lo que permitirá una disminución gradual de las lluvias.

Sin embargo, para la tarde de este viernes se esperan aguaceros moderados en provincias como Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago (zona sur), Dajabón y algunas áreas de Montecristi, los cuales disminuirán en horas de la noche.

Para mañana sábado, Indomet indicó que una masa de aire con menor contenido de humedad limitará las precipitaciones a chubascos aislados y aguaceros puntuales, especialmente en la Cordillera Central, sin acumulados significativos.

Asimismo, advirtió que el domingo ingresará un sistema frontal o vaguada frontal, el cual incrementará nuevamente las lluvias en horas de la tarde y la noche, afectando principalmente el noroeste del país, incluyendo Montecristi, Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez y Elías Piña, con incidencia que se extenderá durante la noche, la madrugada y el lunes en varias provincias.

Indomet informó además que los acumulados de lluvias previstos para los próximos dos días estarán entre 15 y 35 milímetros, mientras que las precipitaciones registradas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 fueron significativas, alcanzando 100 milímetros en Villa Altagracia, 97.5 en Polo, Barahona, 93.4 en Cabrera, Samaná, y 16.6 milímetros en Arroyo Barril, Samaná, entre otras localidades.

En cuanto al oleaje, las autoridades señalaron que las condiciones marítimas se mantienen favorables, aunque recomendaron a los usuarios de embarcaciones consultar con las autoridades locales antes de realizar sus actividades.

El COE atribuyó la reducción de accidentes y fatalidades a la prudencia de la ciudadanía, al trabajo preventivo de las instituciones y al apoyo de los medios de comunicación en la concienciación.

No obstante, reiteró el llamado a padres, madres y tutores a evitar el consumo de alcohol en menores, recordando que se trata de una práctica peligrosa y sancionable.

El operativo contó con la participación de más de 30 instituciones públicas y privadas, entre ellas los ministerios de Defensa, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Turismo, la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Servicio Nacional de Salud, la Digesett, el Intrant, la Cruz Roja Dominicana, el Sistema 9-1-1, los cuerpos de bomberos y otros organismos de apoyo.

La Digesett informó que, aunque el operativo del COE concluye este jueves, mantendrá dispositivos de control y carreteo durante el fin de semana largo por el Día de Reyes, ante el retorno masivo de ciudadanos desde el interior del país.

Cinco menores de edad entre los 24 intoxicados por alcohol en víspera de Año Nuevo Lea también