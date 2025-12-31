Cinco menores de edad entre los 24 intoxicados por alcohol en víspera de Año Nuevo

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó cinco menores de edad, entre los 14 y 17 años, intoxicados por el consumo de bebidas alcohólicas en víspera de Año Nuevo.

La información es parte del primer boletín de la segunda fase del operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2024-2025”.

Esta cifra forma parte de un total de 24 personas asistidas por intoxicación alcohólica en distintos puntos del país.

El reporte detalla que, además de los afectados por el alcohol, las brigadas de emergencia atendieron a 11 ciudadanos por intoxicación alimentaria, lo que refleja una falta de moderación en el consumo de productos y bebidas durante las cenas y encuentros festivos.

Hasta el momento de la emisión de este boletín, las autoridades no han reportado fallecimientos vinculados directamente a intoxicaciones. Sin embargo, el director del COE, Juan Manuel Méndez, llamó a la prudencia y al control con el consumo de bebidas alcohólicas, instando a las familias a evitar incidentes y disfrutar la festividad de Nochevieja con prudencia.

Por su parte, el Servicio Nacional de Salud (SNS) ofreció un desglose sobre la carga hospitalaria durante este periodo. En los centros de la red pública se han brindado 193 atenciones médicas en total. De estas, 181 pacientes fueron asistidos por causas directamente relacionadas con accidentes de tránsito e intoxicaciones, mientras que otros 12 ciudadanos recibieron atención por diversas causas externas.

Con la llegada de las festividades de Año Nuevo, las autoridades han reforzado la vigilancia y mantienen la exhortación a la ciudadanía de celebrar con responsabilidad, recordando que el objetivo principal de este despliegue es reducir la pérdida de vidas y garantizar un retorno seguro a las labores cotidianas tras el asueto.