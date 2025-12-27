Navidad 2025: 118 accidentes de tránsito y 11 víctimas fatales

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó un saldo de 11 personas fallecidas producto de accidentes de tránsito durante la primera fase del operativo navideño “Conciencia por la Vida”, comprendida entre el 23 y el 25 de diciembre.

Según el boletín consolidado de la institución, en este periodo se registraron 118 accidentes en autopistas, carreteras y avenidas del país.

El informe destaca que las motocicletas fueron las protagonistas de la mayor siniestralidad, estando involucradas en 94 de los casos.

El resto de los incidentes incluyó vehículos livianos, camionetas, todoterrenos y atropellamientos.

De las 11 muertes confirmadas, el COE precisó que cinco ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y seis fuera de su perímetro de cobertura. El desglose de los fallecimientos según el tipo de incidente es el siguiente: Motocicletas: 6 muertes; vehículos livianos: 4 muertes, y atropellamientos: 1 muerte.

Las fatalidades dentro del dispositivo de seguridad se localizaron en la Autovía del Este (La Romana), así como en puntos críticos de Azua, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Por otro lado, los decesos ocurridos fuera del operativo se registraron en Villa Altagracia, Salcedo, Jarabacoa, Bonao y la carretera Higüey–La Otra Banda.

A pesar de la cifra de víctimas, el organismo destacó un dato positivo en su balance: las fatalidades durante esta primera etapa del operativo experimentaron una reducción del 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La comparativa entre 2024 y 2025

Al contrastar las cifras con el mismo periodo del año anterior, se observa que el esfuerzo de prevención ha logrado contener la letalidad en las carreteras dominicanas.

A pesar de reportarse 14 accidentes más que el año pasado, la mortalidad descendió de 12 a 11 víctimas. El informe consolidado detalla que las motocicletas continúan siendo el factor de mayor riesgo, participando en 94 de los 118 incidentes registrados.

El resto de los siniestros incluyó: Vehículos livianos y camionetas, todoterrenos (jeepetas) y 7 atropellamientos.

Un dato relevante para las autoridades es el alcance del operativo. De las 11 muertes confirmadas: 5 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad, localizadas en la Autovía del Este (La Romana) y puntos críticos de Azua, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Seisocurrieron fuera del perímetro, reportadas en Villa Altagracia, Salcedo, Jarabacoa, Bonao y la carretera Higüey–La Otra Banda.

El SNS y el COE resaltaron como el dato más positivo la reducción del 38% en la intoxicación alcohólica de menores de edad, pasando de 21 casos en 2024 a 13 en el presente asueto.

Esto sugiere un aumento en la vigilancia parental y una mayor efectividad de las campañas de concienciación.

Durante esta primera etapa, los organismos de socorro realizaron 17,067 asistencias, superando con creces la capacidad operativa del año anterior y reforzando la seguridad de los ciudadanos que se desplazaron por todo el territorio nacional.

Combinación de facores

La alta tasa de siniestralidad vial en la República Dominicana no se debe a un solo factor, sino a una combinación de causas estructurales, culturales y de conducta.

Según organismos internacionales como la OMS, el país suele ocupar los primeros lugares del mundo en muertes por accidentes de tránsito en relación con su población.

Las motocicletas están involucradas en la gran mayoría de los accidentes (más del 70% en muchos casos). Muchos conductores no usan casco o utilizan cascos que no cumplen con las normas de seguridad.