Fallece a los 95 años Ada Balcácer, destacada artista plástica dominicana

La destacada artista plástica dominicana Ada Balcácer falleció este jueves 25 de diciembre en Miami, a los 95 años.

Balcácer nació el 16 de junio de 1930 en Santo Domingo, República Dominicana, y desarrolló una amplia trayectoria en las artes visuales, que la acreditó como una de las figuras más importante del arte dominicano y latinoamericano.

En 2011 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas, y en 2017 el Banco de Reservas la declaró Reserva Cultural de la Nación.

Previamente, en 1985, fue reconocida por esa entidad bancaria con una distinción honorífica.

Criada en el campo, Ada Balcácer soñaba inicialmente con estudiar medicina, pero un accidente de equitación cambió el rumbo de su vida.

Una fractura en un brazo derivó en una gangrena que obligó a los médicos a amputarlo, hecho que marcó profundamente su existencia y su obra artística.

A pesar de esta adversidad, Balcácer se convirtió en una creadora del arte latinoamericano y es recordada como una de las artistas más emblemáticas que desarrollaron su obra tras perder un brazo, junto al muralista mexicano José Clemente Orozco.

Estudió durante cuatro años en la Escuela Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo, donde tuvo como maestros a artistas europeos exiliados tras la guerra.

En 1951 emigró a Estados Unidos, residiendo en Nueva York durante doce años, periodo en el que estudió en la Art Students League of New York.

De regreso al país, se desempeñó como profesora de Grabado en la Escuela de Bellas Artes y como docente de Dibujo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En 1989, su trayectoria fue reconocida con un homenaje en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.